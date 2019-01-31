Maicon giderse Luyindama gelecek

Türkiye'de transfer dönemi bu gece saat 12'de sona erecek...

Dün Diagne ve Mitroglou'yu kadrosuna katarak taraftarlarını mutlu eden sarı-kırmızılı yönetim, transferin son günü stoper taviyesi de yapabilir.

MAİCON'A JAPONYA'DAN TEKLİF VAR

Japonya'dan Maicon için 6 milyon euroluk bir teklif alan yönetim, Brezilyalı stoperin karar vermesini bekliyor.

Cimbom, Maicon'un Japonya'ya gitmeye ikna olması durumunda Standard Liegeli Luyindama'yı transfer edecek.

Aslan, Luyindama'nın transferi konusunda Belçika kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.