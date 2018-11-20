853 futbolcu bedelli askerlik yapacak

Bedelli askerlik yasasından faydalanan 700 bin kişinin içerisinde yer alan 853 profesyonel futbolcunun celp dönemleri açıklandı.
SÜPER LİG'DEN 77 FUTBOLCU VAR
TPFD, askerlik hizmetini bedelli olarak yapacak futbolcularla ilgili detaylı nir açıklama yayınladı. 853 futbolcunun 77'si Süper Lig, 116'sı Spor Toto 1. Lig, 299'u TFF 2. Lig, 361'i ise TFF 3. Lig'de forma giyiyor.
Başakşehir'den 7, Beşiktaş'tan 6, Fenerbahçe'den 4, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 3'er futbolcu vatani görevlerini bedelli askerlik kapsamında yapacak.
TPFD'nin raporuna göre Süper Lig'de top koşturan futbolcuların yüzde 30'u bedelli askerlik kapsamında yer alıyor.
Öte yandan TPFD, basında tüm futbolcuların askerliğini aynı tarihte aynı ilde yapacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.