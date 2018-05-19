Rudy Fernandez: Bu sefer kazanacağız

Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Rudy Fernandez, Fenerbahçe Doğuş ile EuroLeague'de final oynamanın kendileri için müthiş bir fırsat olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

AVRUPA'NIN EN İYİSİNE KARŞIYIZ

"Sezon içinde çok sakatlıklar yaşadık. Bu final bizim için önemli bir fırsat. Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı kazanmaya çalışacağız. Geçen sezon Dörtlü Final'de onlara karşı kaybetmiştik. Bu bizim için yeni bir fırsat ve bu fırsatı mutlaka kullanmalıyız. Bir rüyanın peşinden koşuyoruz. Birçok zorluğun üstesinden geldik. Burada olmanın tadını çıkartıyoruz."

FIRSAT KAPIMIZDA

Real Madrid'in dünyanın en büyük kulüplerinin başında geldiğini anlatan Fernandez, "Real Madrid'de oynuyorsanız üzerinizde büyük bir baskı vardır. Bu kupa bizim kazanmamız için burada duruyor. Çok fazla sakatlıklar yaşadık ama bu zorluklarla başa çıktık. Şu an herkes sağlıklı ve bir adım daha atmamız gerektiğini biliyoruz. Fırsat kapımızda. Bu final maçı için hazırız." diyerek sözlerini tamamladı.