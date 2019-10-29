9-0 sonrası Southampton oyuncuları maaşlarını bağışladı

Southampton, Premier Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Leicester City'a karşı 9-0'lık tarihi bir mağlubiyet aldı.

İNGİLİZ FUTBOL TARİHİNİN EN FARKLI DEPLASMAN GALİBİYETİ

Kulüp tarihinin en ağır yenilgisi olan bu skor, aynı zamanda 131 yıllık İngiltere futbol geçmişinin en farklı deplasman galibiyeti oldu.

BİR GÜNLÜK MAAŞLARINI BAĞIŞLADILAR

Haftayı lig tablosunun küme düşme hattında kapatan Southampton'da oyuncular ve teknik heyet, bir günlük maaşlarını bir hayır kurumuna bağışlamaya karar verdi.

12 BİN GENÇ İÇİN BAĞIŞ YAPTILAR

Southampton'ın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, Hampton'lı oyuncular, haftasonunu Staplewood kampüsünde geçirerek sosyal projelerde yer aldı.

Oyuncuların kendi aralarında aldığı karar ile bağışta bulunulduğu belirtilirken, bağışta bulunan Saint Vakfı'nın yılda 12.000 gence destek olduğu kaydedildi.

Southampton, Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City deplasmanına konuk olacak.