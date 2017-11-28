9 gol yiyen Emrullah maç sonu ağladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş sahasında Manisaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Beşiktaş, Negredo 4, Lens 3, Orkan ve Mustafa'nın golleriyle 9-0 kazandı.

EMRULLAH'TAN MAÇ SONU TEPKİ

Maçta 9. golü atan Mustafa Pektemek, kaleci Emrullah'ı teselli etti ancak karşılaşma sonrası Emrullah gözyaşlarını tutamadı. Manisaspor'un kalecisini Negredo ve Tolga teselli etti.

Maç sonu ağlayan Emrullah, Beşiktaşlı futbolculara sitem ederken "Ayıp" dediği anlar kameralara yansıdı.

ŞENOL GÜNEŞ: RAKİBİN SIKINTILARI VAR

Maç sonu konuşan Şenol Güneş, "Rakibin ligde sıkıntıları var. 9 puanı silinen bir takım ve ekonomik sorunları var. Böyle bir takımla oynadık. Onlar için kupa ikinci planda kalmış olabilir. Biz bugün rakibe bakmadan oynamaya çalıştık." şeklinde konuştu.