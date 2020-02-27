90+4'te kalecinin golü turu getirdi

Concacaf Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Meksika temsilcisi Tigres ile El Salvador temsilcisi Alianza karşı karşıya geldi.

Meksika'da oynanılan rövanş maçına etkili başlayan ev sahibi Tigres, 10.dakikada Enner Valencia, 18 ve 23. dakikalarda Andre Pierre-Gignac'ın golleri ile 3-0'ı yakaladı.

Alianza ise peş peşe gelen gollere 34 ve 42'de Carlos Portillo ile cevap verdi ve devreye 3-2'lik skorla girildi.

SON SÖZÜ TİGRES KALECİSİ SÖYLEDİ

Tigres'in 35 yaşındaki kalecisi Nahuel Guzman, 90+4'te kazanılan duran topta ileri çıktı ve gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunu ile skoru 4-2'ye getirdi.

Kaleci golü attı, turu getirdi- İZLE



El Salvador'da oynanılan ilk maçı ev sahibi ekip Felipe Ponce ve Oswaldo Blanco'nun golleri ile 2-1 kazanmıştı.