93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı

5Mehmet'in tercihi Galatasaray
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal, Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Topal, yurt dışından gelen tekliflere de açık olduğunu dile getirdi.
6Ağlayan Suarez'i Muslera teselli etti
Uruguay-Peru maçında penaltı kaçırarak takımının elenmesine neden oldu Luis Suarez, gözyaşlarını tutamadı. Yıldız futbolcuyu teselli eden isim ise Muslera oldu.
7Yusuf Yazıcı yüzünü boyadı
Tatilde çamur banyosu yapan ve yüzünü siyaha boyayan Yusuf Yazıcı, fotoğrafı "Yusufinho" diye paylaşarak espri yaptı.
8Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru
Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, bir Başakşehirli futbolcuyu daha kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, Mahmut Tekdemir'le her konuda el sıkıştı.
9Fernando Sevilla'yla anlaştı
Fernando Reges'in Sevilla ile anlaşmaya varması üzerine, sarı-kırmızılı yönetimin Banega transferini takas yoluyla çözmeyi planladığı belirtildi.
10Beşiktaş'ta Boyd ve Narsingh'te sona gelindi
G.Saray ve F.Bahçe'nin transferleri üst üste açıklamasının ardından gözler Beşiktaş'a çevrilmişti. Siyah-beyazlı kulübün, Tyler Boyd ve Luciano Narsingh ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
2Mehmet'in tercihi Galatasaray
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal, Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Topal, yurt dışından gelen tekliflere de açık olduğunu dile getirdi.
3Beşiktaş'ta Boyd ve Narsingh'te sona gelindi
G.Saray ve F.Bahçe'nin transferleri üst üste açıklamasının ardından gözler Beşiktaş'a çevrilmişti. Siyah-beyazlı kulübün, Tyler Boyd ve Luciano Narsingh ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
4Necip Uysal'ın atış pozu
Askerliğini bitiren Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, kısa bir tatilin ardından siyah-beyazlı takımın sezon başı kampına katılacak.
5Ozan Kabak Schalke'de
Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, 15
milyon euro karşılığında Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.