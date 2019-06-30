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93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı

93. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.

| Haber Merkezi
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93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı

93. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.

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