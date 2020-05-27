23 yaşındaki futbolcu Mbulu, vefat etti

Morecambe Kulübü'nden yapılan açıklamada; ocak ayında kulübe katılan İngiliz futbolcunun, takımın en popüler isimlerinden biri olduğu ve ölümünden dolayı büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Mbulu'nun vefat nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, İngiliz basınında çıkan haberlerde oyuncunun evinde ölü bulunduğu duyuruldu.

ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK

Mirror gazetesine açıklama yapan bir polis yetkilisi, ihbar üzerine gittikleri evde 20'li yaşlarda birinin cesedini bulduklarını fakat ölümüyle alakalı şüpheli durum olduğunu düşünmediklerini belirtti.