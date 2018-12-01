94 yıllık rekabetin 'en'leri

Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında 343 maçın sığdığı 94 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı’nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.

Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925’te Taksim Stadı’nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU BABA HAKKI

İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş’ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Galatasaray’da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş’a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu.

EN FARKLI GALİBİYET

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş’ı 9-2 yenme başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997’de TSYD Kupası’nda 6-0, 31 Temmuz 1925’te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975’te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977’de 4-0’lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940’ta 5-0’lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945’te ve 28 Mart 1948’de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

EN ÇOK OYNAYANLAR

Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor. Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray’a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.,

SEYİRCİ REKORUNUN KIRILDIĞI MAÇ

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76

İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR

Rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi. Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray’da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian İlie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen ve Caner Erkin bulunuyor.