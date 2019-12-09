Emre Çolak Galatasaray'a dönmek istiyor

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da devre arasında transfer dönemi de hareketli geçecek.

Sarı kırmızılı takımın eski kaptanı Arda Turan'dan sonra Emre Çolak da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor.

G.SARAY YÖNETİMİNE HABER YOLLADI

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kariyerine noktaya koyarak 1.5 ay önce İstanbul'a gelen Emre Çolak'ın, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile sarı kırmızılı yönetime bu dileğini de açık açık ilettiği ortaya çıktı.

Bulut'un bonservisi elinde olan Emre Çolak'ı Galatasaray'a önerdiği ifade edildi.

Al Wahda Kulübü ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Emre Çolak'ın, uygun bir maliyet ve Galatasaray'ın önereceği bir rakama imza atmak, sarı kırmızılı kulübe dönmek istediği öğrenildi.

HEM ARDA HEM DE EMRE İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Hem Arda, hem de Emre Çolak'ın menajeri olan Ahmet Bulut, iki eski Galatasaraylı oyuncunun transferi için nabız yoklarken kararı Teknik Direktör Fatih Terim verecek.

28 yaşındaki Emre Çolak, Galatasaray forması ile 3 şampiyonluk olmak üzere tam 9 kupa kazandı. Fatih Terim ile birlikte 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında kazanılan iki şampiyonlukta katkı sağlayan Emre Çolak'ı, tecrübeli teknik adam daha sonra A Milli Takım'a da davet etmişti.