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A Milli Basketbol Takımı kadrosu belli oldu

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ukrayna ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımının kadrosu açıklandı.

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A Milli Basketbol Takımı kadrosu belli oldu

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü de İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımının kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadro şu şekilde:

Doğuş Balbay: Anadolu Efes
Rıdvan Öncel: Banvit
Sertaç Şanlı: Beşiktaş
Semih Erden: Beşiktaş
Kartal Özmızrak: Darüşşafaka
Scott Jordan Wilbekin: Darüşşafaka
Buğrahan Tuncer: Eskişehir Basket
Melih Mahmutoğlu: Fenerbahçe
Göksenin Köksal: Galatasaray
Ege Arar: Galatasaray
Ayberk Olmaz: İstanbul BŞB
Berk Uğurlu: Karşıyaka
Metin Türen: Karşıyaka
Metecan Birsen: Sakarya BŞB
Barış Ermiş: TOFAŞ
Cedi Osman: Cleveland Cavaliers
Furkan Korkmaz: Philadelphia 76e

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