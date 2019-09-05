A Milli Basketbol Takımımız, Dünya Kupası'ndan elendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3’üncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Milliler, karşılaşmayı 91-76 kaybetti ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

SON 16'YA KALAMADIK

Grubundaki ilk maçında Japonya’yı 86-67 mağlup eden ve ikinci karşılaşmada ABD’ye 93-92 mağlup olup elinden kaçıran 12 Dev Adam, gruptaki üçüncü maçında Çekya ile karşılaştı.

Milliler, maça Scottie Wilbekin-Melih Mahmuoğlu-Cedi Osman-Ersan İlyasova-Semih Erden beşiyle başladı. İlk çeyrek 22-16 Çekya üstünlüğü ile geçilirken, ilk yarı yine Çekya'nın 43-35 üstünlüğü ile sona erdi.

Milliler, üçüncü çeyrek btiminde 60-66 ile son çeyreğe 6 sayı geride girdi. Türkiye, karşılaşmadan da 91-76 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla Milli Takım, grubunu tek galibiyetle kapatarak ikinci tur şansını ve Olimpiyat elemeleri hakkını kaybetti. 12 Dev Adam, Olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.