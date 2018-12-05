A Milli Basketbol Takımı'nda Dünya Kupası sevinci

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na kulüpler, oyuncular ve federasyonun desteğiyle hep birlikte katılma hakkı elde ettiklerini belirtti.

Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu 4. hafta mücadelesinde Karadağ'a yenilmesine rağmen bitime 2 maç kala 2019 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen milli takımda başantrenör Sarıca ile oyuncular Semih Erden ve Scottie Wilbekin, FIBA'ya açıklamalarda bulundu.

Eleme maçları devam etmesine rağmen Dünya Kupası vizesi aldıkları için oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getiren Ufuk Sarıca, "Bütün oyuncularımız maçlarda kalplerini sahaya koyarak iyi mücadele ettiler ve her zorluğa rağmen başarılı olabileceklerini gösterdiler. Kulüplerinde çok süre alamayan oyuncularımıza bu maçlarda fırsat tanıdık. Onlar da büyük maçlarda oynayacak güce ve yeteneğe sahip olduklarını kanıtladılar." ifadelerini kullandı.

Milli takımın geçiş sürecinde olduğunu aktaran Sarıca, "Yeni bir jenerasyon oluşturuyoruz. Takımımızda fazla sayıda genç oyuncumuz var ve böyle maçlarda yer alarak deneyim kazanıyorlar. Bunu hep söylüyorum çünkü bir yandan jenerasyon değişikliği yaparken, bir yandan da iyi sonuçlar almayı başardık. Daha oynanacak maçlarımız olmasına rağmen, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledik. Bunu da bütün oyuncularımız, kulüplerimiz ve federasyonumuzun desteği ile hep birlikte yaptık. Basketbol ailemize teşekkür ediyorum. Şu anda sanıyorum gelecek 12 yılın takımını oluşturuyoruz. Gelecekten ve genç oyuncularımızdan çok ümitliyim." dedi.