A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Slovakya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen organizasyondaki 3 maçını kazanan milli takım, lider durumda bulunuyor. Grubundaki ilk karşılaşmasında Letonya'yı 3-0 yenen A Milli Takım, Belçika'ya ise 3-1 üstünlük kurdu. Milli takım, yarınki rakibi Slovakya'yı ise ilk maçta 3-0 mağlup etti.