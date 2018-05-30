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A Milli Futbol Takımı Cenevre'de

A Milli Futbol Takımı, 1 Haziran Cuma günü Tunus ile yapacağı özel maç için İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı.

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A Milli Futbol Takımı Cenevre'de

A Milli Futbol Takımı, 1 Haziran Cuma günü Tunus ile yapacağı özel maç için İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden uçak, Cenevre'ye indi. Millileri havalimanında Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve beraberindeki heyet karşıladı.

Ay-yıldızlı kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti. A Milli Takım, Tunus maçının son antrenmanını yarın akşam saatlerinde Colovray Stadı'nda yapacak. Teknik direktör Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılımıyla öğle saatlerinde basın toplantısı düzenlenecek.

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