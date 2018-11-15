A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş yönetimi, "Kendisini baskı altında hissediyor" diyerek kaptanlık pazubandının Oğuzhan'dan alınmasını talep etti. Son kararı Şenol Güneş verecek.

Konyaspor Asbaşkanı Selçuk Aksoy, bugün Aykut Kocaman'la görüşeceklerini açıkladı. Bir süredir boşta olan tecrübeli teknik adamın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süheyl Batum'un TFF'ye yaptığı Fatih Terim eleştirisiyle başlayan kavgaya Uğur Dündar da katıldı. Dündar, "Batum'un görüşü derneği de bağlar. Dikkatlı olunmalı" dedi.

Koeman'ın teknik direktör olmasıyla birlikte takım ruhunun geri geldiğini söyleyen Valbuena, Cocu ve A.Kocaman'a gönderme yaptı.

Profesyonel futbolcu Kerem Bulut'a kokain kullandığı gerekçesiyle TFF tarafından verilen 4 yıllık men cezası Tahkim Kurulu tarafından onayladı.

Premier Lig kulüpleri, yapılan oylama sonunda gelecek sezon ligde VAR teknolojisinin kullanılmasını kabul etti.

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Ronaldo'nun gelmesiyle güçlendiklerini ve Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon kazanabileceklerini söyledi.

1 Koeman'ın maaşına zam yapıldı Fenerbahçe yönetimi, 175 bin euro kazanan Erwin Koeman'ın maaşını 475 bin euroya yükseltme kararı aldı. Hollandalı teknik adamın sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor.

2 Suat Kaya'nın takımı gol olup yağdı 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. sırada yer alan Suat Kaya yönetimindeki Menemen Belediyespor, 12 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırmayı başardı.

3 G.Saray-F.Bahçe kavgasına Uğur Dündar da katıldı Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süheyl Batum'un TFF'ye yaptığı Fatih Terim eleştirisiyle başlayan kavgaya Uğur Dündar da katıldı. Dündar, "Batum'un görüşü derneği de bağlar. Dikkatlı olunmalı" dedi.

4 Kokain kullanan futbolcuya 4 yıl men cezası Profesyonel futbolcu Kerem Bulut'a kokain kullandığı gerekçesiyle TFF tarafından verilen 4 yıllık men cezası Tahkim Kurulu tarafından onayladı.

5 Konyaspor Asbaşkanı: Aykut Kocaman'la görüşeceğiz Konyaspor Asbaşkanı Selçuk Aksoy, bugün Aykut Kocaman'la görüşeceklerini açıkladı. Bir süredir boşta olan tecrübeli teknik adamın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

6 Felipe Melo'dan harika gol Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Palmeiras formasıyla Fluminense ağlarına harika bir gol attı.

7 4 büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular Bu sezon beklentilerin altında kalan 4 büyüklerde disiplin sorunu da yaşanıyor. Şu ana kadar toplam 9 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

8 Ahmet Ağaoğlu'nun hedefi Şenol Güneş Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş'ta kötü günler geçiren Şenol Güneş'i futbolun başına getirmeyi planlıyor.

9 Beşiktaş'ın Babel'e yaptığı teklif Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Babel'e 2.2 milyon euro önerdi. 3.3 milyon euro talep eden Hollandalı futbolcuyu G.Saray da istiyor.