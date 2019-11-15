A Milli Futbol Takımı İspanya'ya gitti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun son haftasında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, İspanya'ya gitti.

Elemelerin 9. haftasında İstanbul'da İzlanda ile 0-0 berabere kalarak bitime 1 hafta kala EURO 2020'ye katılmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Milliler, bu müsabaka için İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'nın Barselona kentine hareket etti.

Ay-yıldızlı kafile, 4 saat sürecek uçak yolculuğunun ardından Barselona'dan kara yolu ile yaklaşık 3 saatlik mesafedeki Andorra'ya geçecek.

GENÇLER KADRODA

A Milli Takım kafilesine Ümit Milli Takım'dan 4 futbolcu alındı. Ay-yıldızlılarda, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı.

Bu isimlerin yerine teknik direktör Şenol Güneş, Ümit Milli Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür'ü A Milli Takım'ın Andorra müsabakası kadrosuna dahil etti.