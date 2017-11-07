A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

1 Spor Bakanı yabancı sayısının düşmesinden yana Yabancı futbolcu sayısıyla ilgili açıklamalar yapan Spor Bakanı Bak, "Yabancı sayısı 5 veya 6 olmalı" dedi.

2 Galatasaray Rıdvan Dilmen'e dava açıyor G.Saray Kulübü, Rıdvan Dilmen'in "Kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemem" şeklindeki sözlerinden dolayı dava açacaklarını duyurdu.

3 Aykut Kocaman istifa etmekten vazgeçti Osmanlıspor maçı sonrası istifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın bu kararından vazgeçtiği ve yarın antrenmana çıkacağı öğrenildi.

4 11. haftanın video hakem raporu MHK'nın deneme amaçlı başlattığı Video Hakem Sistemi, 11'inci hafta maçlarında da uygulandı. VAR'a göre hakemler birçok maçta hata yaptı.

5 Lucescu: Yabancı sınırını değiştireceğiz A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, futbol federasyonuyla birlikte yabancı oyuncu sınırlaması getireceklerini söyledi.

6 Boca Juniors-River Plate derbisinde harika frikik golü Boca Juniorslu Cardona, River Plate derbisinde attığı harika frikik golüyle 60 bin taraftarı susturdu.

7 Tudor'un aklı Başakşehir maçında Büyük maçlarda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Tudor, Başakşehir mücadelesine özel hazırlanıyor.

8 Aykut Kocaman: Bazı futbolcular beni sattı Osmanlı maçı sonrası futbolcularını eleştiren Aykut Kocaman'ın yönetimle yaptığı toplantıda, "Bazıları beni sattı" dediği ortaya çıktı.

9 Ümit Özat'ın F.Bahçe hayali Göreve bırakmaya hazırlanan Aykut Kocaman'ın yerine düşünülen isimlerden biri olan Ümit Özat, "Hayalim F.Bahçe'nin hocası olmak." dedi.