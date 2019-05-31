A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

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Güneş: Hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz

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Liverpool, Tottenham ile oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçına Karius'u davet etti. Alman kaleci, bu teklifi geri çevirdi.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Selçuk İnan'la yola devam edilecek. Eren ve Sinan Gümüş ise gönderilecek.

Fenerbahçe, Feyenoord'un Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena'yı transfer etmek için harekete geçti.

Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba, "O anda sadece Galatasaray formasından uzak kalacağımı düşündüm" dedi.

Menemen Belediyespor'u şampiyon yapmasına rağmen takımdan gönderilen Suat Kaya, Almanya, Yunanistan ve Kuveyt'ten teklifler aldığını söyledi.

Konyaspor'dan yıllık 2 milyon euro (13 milyon TL) kazanan Aykut Kocaman, görev yaptığı 22 maçta 12 beraberlik 5 mağlubiyet ve 5 galibiyet aldı.

Aykut Kocaman Konyaspor'dan 2 milyon euro kazanıyor

A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun, Yunanistan maçında sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı. Golcü futbolcu, 1 ay sahalardan uzak kalacak ve Fransa ve İzlanda maçlarında sahada olmayacak.

Şampiyon G.Saray, önümüzdeki sezon için başladığı transfer girşimlerinde önceliği yerli futbolculara verdi. Sarı-kırmızılı takımın listesindeki ilk isim Erzurumspor'da forma giyen Taylan Antalyalı.

1 Abdullah Avcı'nın Quaresma kararı Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Abdullah Avcı'nın takımla ilgili ilk raporu belli oldu. Tecrübeli teknik adam Quaresma dahil birçok futbolcuyu takımda görmek istemiyor.

2 Erling Haland, Honduras'a 9 gol attı Norveç'in FIFA U20 Dünya Kupası grup maçlarında Honduras'ı 12-0 yendiği karşılaşmada, Erling Haland 9 gol attı.

3 Fenerbahçe'nin istediği orta saha Fenerbahçe, Feyenoord'un Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena'yı transfer etmek için harekete geçti.

4 Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile Hatayspor arasında oynanan play-off mücadelesi nefesleri kesti. Hatay ekibini mağlup eden Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e yükselen taraf oldu.

5 Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan karşısında artıları ve eksikliklerini gördüklerini belirtti.

6 Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da Vedat'ı istiyor Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Vedat Muriç için Galatasaray da devreye girdi. İki ezeli rakip arasında yeni bir transfer kapışması başladı.

7 Aykut Kocaman Konyaspor'dan 2 milyon euro kazanıyor Konyaspor'dan yıllık 2 milyon euro (13 milyon TL) kazanan Aykut Kocaman, görev yaptığı 22 maçta 12 beraberlik 5 mağlubiyet ve 5 galibiyet aldı.

8 Galatasaray'da yerli oyuncuların son durumu Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Selçuk İnan'la yola devam edilecek. Eren ve Sinan Gümüş ise gönderilecek.

9 Suat Kaya: Almanya'dan, Yunanistan'dan teklifler aldım Menemen Belediyespor'u şampiyon yapmasına rağmen takımdan gönderilen Suat Kaya, Almanya, Yunanistan ve Kuveyt'ten teklifler aldığını söyledi.