A Milli Takım, 5 yıl sonra İstanbul'a dönüyor

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarını İstanbul'da oynayacak. A Milli Takım, 5 yıl sonra İstanbul'da resmi bir maça çıkmış olacak.

TARAFTARLAR VOLKAN'A KÜFRETMİŞTİ

Tarihler 16 Kasım 2014'ü gösterirken Türkiye, TT Stadı'nda Kazakistan'ı konuk etmişti. Kaleci Volkan Demirel, taraftarların kendisine küfür etmesi sonrası maça çıkmadan stadı terk etmiş ve bu olay haftalarca konuşulmuştu.

Bu olayın ardından ilk kez A Milli Takım, İstanbul'da resmi bir maça çıkacak. Bu süre zarfından Milliler, sadece Yunanistan'la Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir hazırlık maçı oynadı.

MAÇLAR 3 BÜYÜKLERİN STADI'NDA OYNANACAK

Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.

Milli Takımımızın Arnavutluk ile 11 Ekim 2019 Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.

Ay-yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu maç ise saat 20.00'de başlayacak.