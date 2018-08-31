A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

UEFA tarafından ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç'le aynı grupta yer alan A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Rumen teknik adam Lucescu, birçok yeni ismi kadroya dahil etti.

LUCESCU KADROYA DEĞİŞTİRDİ

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Rusya, 10 Eylül'de ise deplasmanda İsveç'le karşı karşıya gelecek. Yeni bir yola çıktığımız bu dönemde tercrübeli teknik adamın kadro tercihleri eleştirildi.

Özellikle takımı hemen hemen tamamen yenileyen Lucescu'nun Fenerbahçe'nin yeni kalecileri Harun Tekin ve Berke Özer'i Milli Takım'a almaması dikkat çekti. Lucescu aynı zamanda uzun yıllardır kaleyi koruyan Başakşehirli Volkan Babacan'ı da kadroya dahil etmedi.

Lucescu'nun Milli Takım'a almadığı bazı futbolcular: Ozan Tufan, Selçuk İnan, Volkan Babacan, Harun Tekin, Caner Erkin, Ömer Toprak.

Lucescu tarafından A Milli Takım'a davet edilen 28 kişilik kadrodan 13'ü Süper Lig dışında forma giyen futbolculardan oluşuyor. Bu alanda A Milli Takım'da bir ilk yaşandı.

KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

DEFANS: Gökhan Gönül, Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Serdar Gürler, Abdülkadir Ömür, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı

FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal.

