1 A Milli Takım'da Cenk Tosun'un golleri A Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda yer alacak olan İran Milli Takımı'nı hazırlık maçında Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

2 İranlı kadınlar tribünlerde Kendi ülkelerinde maç izlemeleri yasak olan İranlı kadın futbolseverler, A Milli Takımımız ile İran arasında oynanan hazırlık mücadelesinde tribünlerdeki yerlerini aldılar.

3 Aziz Yıldırım: Beni haksız yere suçlayanlar şerefsizdir Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaklaşan başkanlık seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Benim bilgim dahilim olmadan yapılan işlerden beni sorumlu tutanlar şerefsizdir" dedi.

4 Ronaldo, Manchester United'a dönüyor Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından ayrılık sinyali vermişti. İspanyol basını Ronaldo'nun Manchester United'la anlaşmaya vardığını yazdı.

5 Gol atmak için kalesini terk eden kaleci gol yedi İrlanda Ligi maçında St Patrick's Atletic takımının kalecisi Tyson Farago, son dakikada rakip kalede beraberlik golünü ararken, kalesinde gol gördü.

6 Real Madridli futbolcuların totemi Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u yenerek üst üste 3. defa kupanın sahibi olan Real Madrid'de futbolcuların maç öncesi totem yaptığı ortaya çıktı.

7 Fikret Orman'dan Güneş'e: Kime teklif gelirse satarız Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir gelir kaynağından mahrum kalan Beşiktaş, gelecek sezon bütçede küçülmeye gidecek.

8 Fenerbahçe, Barbosa için teklif yapacak Fenerbahçe yönetimi, scout ekibinin tavsiye ettiği Braga'nın 22 yaşındaki futbolcusu Danilo Barbosa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.

9 En çok kazanan hakem Ali Palabıyık oldu Futbolda 2017-2018 sezonunun sona ermesinin ardından Türkiye'de görev yapan hakemlerin kazancı da belli oldu. Zirvede 425 bin TL'lik gelirle Ali Palabıyık yer aldı.