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A Milli Takım'da Cenk Tosun'un golleri

A Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda yer alacak olan İran Milli Takımı'nı hazırlık maçında Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

A Milli Takım'da Cenk Tosun'un golleri
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A Milli Futbol Takımımız ile İran Milli Takımı hazırlık maçında kozlarını paylaştı.

Uzun süre sonra oynadığı futbolla keyif veren A Milli Takım, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTIK

Mücadeleye iyi başlayan Millilerimiz, 5. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

CENK'İN GOLLERİYLE KAZANDIK

İkinci yarıda da oynadığı futbolla keyif veren Milliler, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun'la farkı 2'ye çıkardı.

İran'ın tek golü ise 90+2 dakikada penaltıdan geldi. Penaltıya sebebiyet veren Ömer Bayram kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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