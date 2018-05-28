A Milli Takım'da Cenk Tosun'un golleri

A Milli Futbol Takımımız ile İran Milli Takımı hazırlık maçında kozlarını paylaştı.
Uzun süre sonra oynadığı futbolla keyif veren A Milli Takım, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
İLK YARIYI ÖNDE KAPATTIK
Mücadeleye iyi başlayan Millilerimiz, 5. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
CENK'İN GOLLERİYLE KAZANDIK
İkinci yarıda da oynadığı futbolla keyif veren Milliler, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun'la farkı 2'ye çıkardı.
İran'ın tek golü ise 90+2 dakikada penaltıdan geldi. Penaltıya sebebiyet veren Ömer Bayram kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.