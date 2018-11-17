A Milli Takım, İsveç'e yenildi

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup 4. maçında İsveç'e 1-0 mağlup oldu ve bir alt lige geriledi.

İSVEÇ'E YENİLDİK

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup 4. maçında A Milli Takımımız, İsveç'i konuk etti. Konya'da oynanan karşılaşmada A Milli Takımımız, İsveç'e 1-0 mağlup oldu.

İsveç'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada penaltıdan Andreas Granqvist kaydetti.

SONUNCU OLUP KÜME DÜŞTÜK

A Milli Takımımız bu sonuçla B Ligi 2. Grup'ta 3 puanla son sırada yer aldı. Maçlarını tamamlayan milli takımımız, bir alt lig olan C Ligi'ne geriledi. Milli takımımız bir sonraki Uluslar Ligi'nde C Ligi'nde mücadele edecek.

STATÜ GEREĞİ KÜME DÜŞTÜK

UEFA Uluslar Ligi'nde yer alan Milli Takımlar, bulunduları guruplarda kıyasıya mücadele ediyor. Grubu lider tamamlayan takımlar Avrupa Şampiyonası'na gitmek için önemli bir şans elde ederken, gruplarında sonuncu olan takımlar ise statü gereği bir alt lige düşüyor. A Milli Futbol Takımımız da B Ligi 2. Grup'ta sonuncu oldu ve C Ligi'ne düştü.