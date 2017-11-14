A Milli Takım reytinglerde de çakıldı

Dünya Kupası'na gitme şansını kaybeden A Milli Takım, gençleştirilmiş kadrosuyla dün akşam Arnavutluk ile bir hazırlık maçı yaptı.

Milliler, yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynayan rakibine 3-2 yenilerek kötü gidişini sürdürdü.

MAÇ 5. SIRADA YER ALDI

Milliler, sadece sahada değil ekranda da çöküşe geçti.

Karşılaşmayı önemsemeyen Türk futbolseverler, dün akşam maçı izlemek yerine dizi izlemeyi tercih etti.

A Milli Takım'ın hazırlık maçı reytinglerde 5. sırada yer aldı.

İşte dün akşamın reyting sıralaması: