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A Milli Takım, Şenol Güneş'le çıkışa geçti

Arnavutluk'u 1-0 yenerek puanını 18'e çıkaran A Milli Takımımız, liderliğini sürdürdü. 7 maçta 15 gol atan Şenol Güneş'in öğrencileri, kalesinde sadece 2 gol gördü.

| Haber Merkezi
A Milli Takım, Şenol Güneş'le çıkışa geçti
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A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında Arnavutluk'u konuk etti.

Karşılaşmayı 90. dakikada Cenk'in attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, puanını 18'e çıkardı.

Kritik Fransa maçı öncesi liderliğini sürdüren milliler, şampiyonaya katılmak adına büyük avantaj yakaladı.

 

SADECE 2 GOL YEDİK

7 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran A Milli Takım, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

İkinci kez millilerin başına geçen Şenol Güneş'in gol sonrası yaşadığı sevinç ise görülmeye değerdi.

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