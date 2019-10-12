A Milli Takım, Şenol Güneş'le çıkışa geçti

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında Arnavutluk'u konuk etti.
Karşılaşmayı 90. dakikada Cenk'in attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, puanını 18'e çıkardı.
Kritik Fransa maçı öncesi liderliğini sürdüren milliler, şampiyonaya katılmak adına büyük avantaj yakaladı.
SADECE 2 GOL YEDİK
7 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran A Milli Takım, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
İkinci kez millilerin başına geçen Şenol Güneş'in gol sonrası yaşadığı sevinç ise görülmeye değerdi.