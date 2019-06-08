A Milli Takım, Şenol Güneş'le şahlandı

Rumen teknik adam Lucescu'dan aldığı A Milli Takımı adeta ayağa kaldıran Şenol Güneş, 3'ü resmi 2'si hazırlık olmak üzere 5 maçtan 5 galibiyet çıkarmayı başardı.

ŞENOL GÜNEŞ FİRE VERMEDİ

Şenol Güneş yönetimindeki milliler 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda önce Arnavutluk'u 2-0, ardından Moldova'yı 4-0 yendi.

Elemelere şahane bir başlangıç yapan A Milli Takımımız, hazırlık maçlarından Yunaistan'ı 2-1, Özbekistan'ı ise 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

DÜNYA ŞAMPİYONU FRANSA'YI DEVİRDİK

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Fransa karşısında da kazanmayı bildi. 2018 Dünya Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarı elde eden Fransa'yı 2-0'lk skorla deviren Türkiye, eleme maçlarında 3'te 3 yaparkan, Güneş'le çıktığı 5 maçta da galibiyet almayı başardı.

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında 11 Haziran Salı günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.