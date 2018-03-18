A Milli Takım toplanıyor

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde öğle saatlerinde bir araya gelecek ay-yıldızlı futbolcular, İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadı'nda saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantının ardından son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

Milli takım, Karadağ karşılaşması için 26 Mart Pazartesi sabahı Antalya'dan Podgorica'ya geçecek. Teknik direktör Lucescu ve aday kadroda yer alan bir futbolcu, aynı gün maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. A Milliler, Karadağ mücadelesinin hazırlıklarını TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Milli takım kafilesi, Karadağ maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.

Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Selçuk İnan (Galatasaray) Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)

PROGRAM

23 Mart Cuma: 20.30 Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti (Antalya Stadı)

27 Mart Salı: TSİ 20.10 Karadağ-Türkiye (Podgorica Şehir Stadı)