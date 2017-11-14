A Milli Takım'da gündem Erol Erdal Alkan

Habertürk gazetesi yazarı Atilla Türker'in A Milli Takım'a çağrılan Erol Erdal Alkan hakkında yazdığı köşe yazısı ortalığı karıştırdı.

Türker, “Kim bu oyuncu?” diye merak etti ve ilginç bilgilere ulaştı. Hollanda 2. Ligi ekibi FC Dordrecht’te ayda bin Euro’ya oynuyordu. 13 maçta ortalama 85 dakika forma giymişti. Türker’in haberine göre menajerliğini Metin Korkmaz ile Özkan Doğan yapıyordu.

Türker haklı olarak soruyordu; "Hangi özelliklerine bakarak bu oyuncuları milli takıma çağırdınız? Sakın ola bu bir oyuncunun fiyatını yükseltmek için oynanan bir oyun olmasın?"

DEMİRKOL VE DİLMEN DE ELEŞTİRDİ

Dün akşam oynanan milli maçtan sonra Mehmet Demirkol ve Rıdvan Dilmen de Lucescu'nun Erol Erdal Alkan tercihini eleştirdi.

Dilmen; "Elazığ, Hatay, Kocaeli Birlik'te oynayamamış ve sonra Hollanda'ya gidip bu sezon 10-12 maç oynamış Erol Alkan'ı bir kere izleyip mi aldılar milli takıma? Kim izledi? Kim önerdi?" derken Dermirkol da; "Erol Erdal'ın olayında yüzde yüz menajer manipülasyonu var." şekinde konuştu.

LUCESCU DAVA AÇACAĞIM DEDİ

Kaç gündür gündemi meşgul eden bu yazı hakkında konuşan Lucescu, yazıyı yazan gazeteciyi dava edeceğini söyledi.

ABDULLAH ERCAN ÖNERDİ

Erol Erdal'ı Lucescu'ye öneren isim olan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan, oyuncu ile ilgili Rumen teknik adama en az 3 kez birifing vermiş.

1- Lucescu, “Yeni bir takım kurmak istiyorum. Bana genç yetenekleri bildirin.” diyerek milli takım hocaları ile bir araya geliyor.

2- Ümit Milli Takım hocası Abdullah Ercan, Erol Erdal Alkan ismini bildiriyor.

Ercan daha önce 3 kez bu oyuncuyu Ümit Milli Takım kadrosuna çağırmış...

Bu konu hakkında Hürriyet gazetesine konuşan Ercan, şu açıklamayı yaptı: “Bütün oyuncular hakında Lucescu ile toplantı yaptığımız da doğrudur. Oyuncuların kadroya çağırılıp çağırılmaması kararı teknik direktöründür. Tercih hocamızındır. Başka oyuncular için de kendisine bilgi verdik. Hocamız onları tercih etmedi. Mesela şu anda Ümit Milli Takım’da oynayan birkaç oyuncuyu da istedi ama Ümitlerin gruptaki iddiası devam ettiği için onlar şu anda A Milli Takım’da yer almıyor.”

Lucescu'nun dava edeceğim dediği o yazıyı okumak için tıklayınız...



