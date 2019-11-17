A Milli Takım'da kimse prim istemedi

A Milli Takımımız, 9 maçta 20 puan toplayarak bir maç kala EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Çoğunluğu genç çocuklardan oluşan futbolcular, sadece saha içi değil saha dışındaki hareketleriyle de gönüllerde taht kurmayı başardı.

Bir önceki jenerasyonun yaptığı hataya düşmeyen ay-yıldızlılar, federasyondan herhangi bir prim talebinde bulunmadı.

"HİÇ KİMSE PARA KONUŞMADI"

Konu hakkında Akşam gazetesine konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile devamlı görüşüyorum. Bu takımda bugüne kadar hiç kimse para konuşmadı. Ne prim ne para. 9 maç oynadık, 10'uncu maça çıkacağız. 'Kuruş' lafı bile eden yok. Şenol Hoca da konuyu tamamen bana bırakmış durumda. Hiç kimse o formayı para için terletmiyor. Onun için bu jenerasyon çok önemli. Bu gençlerle önümüz açık. Tarihi başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

EURO 2016'DA NELER OLMUŞTU

Hatırlanacağı gibi EURO 2016'da yer alan futbolcuların bazıları, verilen primi beğenmemiş ve bu olay uzun süre gündemi meşgul etmişti.