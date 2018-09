A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.

Trabzon'da ağırladığı Ruslara 2-1 yenilen milliler, turnuvaya kötü bir başlangıç yapmış oldu.

LUCESCU'NUN KOLTUĞU SALLANTIDA

Ay-yıldızlı ekibin başında 12 karşılaşmaya çıkan Mircea Lucescu, beklentileri karşılayamadı.

12 maçta 5 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 3 galibiyet alan Rumen teknik adam, başarısızlığının nedenini sürekli yabancı kuralı bağlıyor.

2 ADAY VAR

Koltuğu sallantıda olan Luce'nin yerine 2 aday gündeme geldi.

Daha önce yaptığı açıklamayla A Milli Takımı çalıştırmak isteyen Aykut Kocaman, en büyük aday konumunda.

AYKUT KOCAMAN: HEDEFİM A MİLLİ TAKIM

'Milli Takımı çalıştırmak ana hedef midir?' sorusuna Kocaman ise şöyle cevap vermişti: "Her ülkede çalışan insanın Milli Takım son hedefidir. Nihai hedeflerden biridir. Hem oynarken formayı giymek hem çalıştırıcılık yaparken Milli Takım çalıştırıcı olabilmek burada olan herkesin kutsal görevidir. Her Türk antrenör gibi Milli Takım'da görev almayı istiyorum. İnkâr etmenin gereği yok. Her antrenörün bu konuda beklentisi vardır."

ŞENOL GÜNEŞ: KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYORUM

Yaşlandığını ve kulüp takımı çalıştırmak istemediğini dile getiren Güneş ise, "Yaşım yeterse herhangi bir milli takım olabilir. Kulüp takımı istemiyorum ancak şuanki düşüncem böyle. Sezon sonunda oturup karar vereceğiz. Net bir şey yok sonra yalancı çıkmayayım" ifadelerini kullanmıştı.