A Milli Takım'da Okay kadrodan çıkarıldı

EURO 2020 grup eleme maçında Fransa ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da Okay Yokuşlu şoku yaşanıyor.
Antrenmanda sakatlanan milli futbolcunun kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.