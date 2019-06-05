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A Milli Takım'da Okay kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da antrenmanda sakatlanan Okay Yokuşlu, Fransa ve İzlanda maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

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A Milli Takım'da Okay kadrodan çıkarıldı

EURO 2020 grup eleme maçında Fransa ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da Okay Yokuşlu şoku yaşanıyor.

Antrenmanda sakatlanan milli futbolcunun kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.

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