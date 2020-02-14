A Milli Takım'da Shane Larkin sakatlandı

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hollanda ve İsveç ile karşılaşacak A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
HOLLANDA VE İSVEÇ MAÇLARINI KAÇIRIYOR
Larkin, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Hollanda ve İsveç maçlarında oynayamayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi."
Geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını almıştı.