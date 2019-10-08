A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcumuz Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Gerçekleşen ziyarette, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım kaptanı Emre Belözoğlu ve milli futbolcular, tedavisi birkaç ay sürecek olan 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti ve acil şifalar diledi.

A Milli Takım'dan Dorukhan'ı ağlatan ziyaret - VİDEO

Sakatlığından dolayı son derece üzgün olan Dorukhan, takım arkadaşlarının ziyareti sırasında duygu dolu anlar yaşadı ve gözleri doldu.

Milli Takım'daki takım arkadaşları ve antrenörleri, Dorukhan'a ve babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp Arnavutluk ve Fransa maçları için Riva'da devam eden kampa geri döndü.