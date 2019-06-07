A Milli Takım'dan Fransa maçı öncesi manevi ziyaret

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'da 11 gün süren kamp çalışmasının ardından dün Konya'ya geldi.

MEVLANA MÜZESİ'NE GİTTİLER

Akşam saatlerinde maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, bugün Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Teknik direktör Şenol Güneş ve beraberindeki futbolculara, Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, müzedeki eserler hakkında bilgiler verdi.

FUTBOLCULAR DUA ETTİ

Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, eserleri tek tek inceledi. O sırada müzeyi ziyarete gelenler de karşılarında milli futbolcuları görünce şaşırdı.

Vatandaşlar futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Yoğun ilginin olduğu ziyaretin ardından A Milli Takım, kamp yaptığı otele döndü.