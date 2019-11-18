A Milli Takımımız performansıyla tarihe geçti

EURO 2020'ye katılarak ülkemizi gururlandıran milliler, birçok ilke de imza attı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nu 2-0'lık Andorra galibiyetiyle tamamlayarak, tarihinin en iyi grup performansıyla, büyük bir turnuvaya katılmayı başardı.

Oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ve grubu 25 puanlı Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, topladığı 23 puanla, maç başı 2,3 puan ortalamasını tutturdu.



Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Türkiye, EURO 96'ya 8 maçta 15 puan (1,87 puan ortalaması), EURO 2000'e 8 maçta 17 puan (2,12 puan ortalaması), EURO 2008'e 12 maçta 24 puan (2 puan ortalaması) ve EURO 2016'ya da 10 maçta 18 puan (1,8 puan ortalaması) toplayarak katılmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2002 Dünya Kupası öncesindeki eleme grubunda da 10 maçta 21 puan (2,1 puan ortalaması) toplamıştı.





ANDORRA GALİBİYETİ VE İLKLER

A Milli Futbol Takımı'nı, deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendiği karşılaşmada, birçok ilk yaşandı. Genç futbolcular Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Mert Çetin, ay-yıldızlı formayı ilk kez bu maçta giydi.



Kaleci Uğurcan Çakır ile Nazım Sangare ise ilk kez bir resmi maçta ay-yıldızlı forma ile mücadele etti.



Andorra karşılaşmasında galibiyeti getiren 2 golü atan Enes Ünal da A Milli Takım'daki ilk gol sevinçlerini yaşadı.





TÜRKİYE'NİN SAVUNMA BAŞARISI

Avrupa liglerinde oynayan genç savunma oyuncularıyla dikkat çeken A Milli Takım, grup maçlarında da defansında çok başarılı bir performans ortaya koydu.



Türkiye, oynadığı 10 maçta yalnızca 3 gol yedi. Bu gollerin 2'sini İzlanda deplasmanında kalesinde gören ay-yıldızlı ekip, 1 golü de Fransa deplasmanında kalesinde gördü.



Eleme gruplarında Türkiye'den daha az gol yiyen tek takım ise şu an için Belçika. 9 maçta kalesinde 2 gol gören Belçika, gruptaki son maçını sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacak. Kalesinde Türkiye gibi 3 gol gören bir diğer ekip ise bir maçı eksik İtalya. İtalya da son karşılaşmasında sahasında Ermenistan'ı konuk edecek.



Eleme grubu maçlarını kalesinde 3 golle kapatan Türkiye, akan oyunda ise rakiplerine gol şansı vermedi. Milli takım, yediği 3 golü de duran toplardan kalesinde gördü.

İÇ SAHADA GOL YEMEYEN İLK TAKIM

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu.



İç sahadaki 5 maçında kalesinde gol görmeyen ay-yıldızlı ekip, önemli bir istatistiğe imza attı.



Toplam 10 gruptan oluşan EURO 2020 Elemeleri'nde sahasında 4 maç oynayan Polonya da henüz taraftarı önünde gol yemedi. G Grubu'ndaki Polonya, yarın sahasındaki son maçında Slovenya'ya karşı kalesini gole kapatırsa, Türkiye'nin ardından taraftarı önünde gol yemeden grup maçlarını tamamlayan ikinci ekip olacak.



Gruplardaki diğer takımlar ise iç sahada en az bir gol yedi.