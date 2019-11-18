A Milli Takımımız son maçını kazandı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nun son maçında A Milli Takım deplasmanda Andorra ile karşılaştı.
Andorra Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla A Mili Takım oldu. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 21. dakikada (penaltı) Enes Ünal kaydetti.
22 yaşındaki Enes Ünal, A Milli Takım kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.
KURADA ÜÇÜNCÜ TORBADAYIZ
Grubun diğer maçında Fransa, Arnavutluk'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. A Milli Takımımız, bu galibiyetin ardından 23 puanla H Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.
Fransa ise 25 puanla grubu lider bitirdi. A Milli Takımımız, gruptan ikinci çıkmasının ardından 30 Kasım'da çekilecek grup kuraları öncesi üçüncü torbada yer aldı.