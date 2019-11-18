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A Milli Takımımız son maçını kazandı

EURO 2020 biletini kapan ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 mağlup etti.

| Haber Merkezi
A Milli Takımımız son maçını kazandı
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EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nun son maçında A Milli Takım deplasmanda Andorra ile karşılaştı.

Andorra Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla A Mili Takım oldu. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 21. dakikada (penaltı) Enes Ünal kaydetti.

22 yaşındaki Enes Ünal, A Milli Takım kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

KURADA ÜÇÜNCÜ TORBADAYIZ

Grubun diğer maçında Fransa, Arnavutluk'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. A Milli Takımımız, bu galibiyetin ardından 23 puanla H Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

Fransa ise 25 puanla grubu lider bitirdi. A Milli Takımımız, gruptan ikinci çıkmasının ardından 30 Kasım'da çekilecek grup kuraları öncesi üçüncü torbada yer aldı.

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