A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 17 Kasım'da Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ve 20 Kasım'da Antalya'da Ukrayna ile yapacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı.

3 BÜYÜKLERDEN SADECE 4 OYUNCU VAR

Uzun yıllar A Milli Takım'ın omurgasını Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan gelen oyuncular oluşturuyordu. Ancak Lucescu'nun gelişiyle bu durum değişmeye başladı.

Son dönemde Anadolu takımları ile yurt dışında oynayan oyuncuların daha ağır bastığı kadroda Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'dan ise Serdar Aziz'le Ömer Bayram yer aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 24 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Özsoy, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Aytaç Kara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Serbest, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

ULUSLAR LİGİ'NDE RAKİBİMİZ İSVEÇ

A Milli Takım, 12 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

İsveç karşılaşmasının hazırlıklarını dört gün boyunca bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir milli futbolcu ile birlikte maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milliler, son çalışmasını toplantıyı takiben stadyumda saat 19.00'da yapacak. Türkiye ile İsveç arasında 17 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.