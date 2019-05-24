A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Kadroda şampiyon Galatasaray'dan sadece Emre Taşdemir'in yer alması dikkat çekti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.



Savunma: Zeki Çelik, Sangare, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım.



Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Ömer Ali Şahiner.

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman.