A Milli Takımımızın grubunda son durum

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 kazanan milliler, gruba iyi bir başlangıç yapmış oldu.
ÖNCE MOLDOVA SONRA FRANSA
İlk haftayı Fransa ve İzlanda'nın ardından 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, pazartesi günü sahasında Moldova'yı konuk edecek.
İkinci maçını da kazanarak ikide iki yapmak isteyen milliler, daha sonra Fransa deplasmanına çıkacak.
PUAN DURUMU
2. HAFTA MAÇLARI
Türkiye-Moldova
Fransa-İzlanda
Andorra-Arnavutluk