Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

1 Milliler Arnavutları üzdü Deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup eden A Milli Takımımız, halkımızı sevince boğarken Arnavutları üzdü. Futbolseverlerin, Hakan'ın attığı golün ardından stadı terk ettikleri görüldü.

2 Messi'li Arjantin Venezuela'dan 3 yedi Arjantin, hazırlık maçında Venezuela'ya 3-1 mağlup oldu. 9 ay sonra milli takıma dönen Messi, 90 dakikada sahada kalsa da beklentileri karşılayamadı.

3 Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Caner Erkin'i istedi Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın isteği üzerine Caner Erkin'i transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak siyah-beyazlı kulüp ise bu teklifi geri çevirdi.

4 A Milli Takımımızın grubunda son durum Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenerek H grubuna iyi bir başlangıç yapan milliler, ilk haftayı 3. sırada tamamladı.

5 Şenol Güneş: Uzun süre sonra kazandık, mutluyuz A Milli Takım Tenik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçında alınan galibiyetin moral motivasyon olarak iyi bir başlangıç olduğunu ve bunu devam ettirmek istediklerini belirtti.

6 Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk'a attığı nefis gol 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında A Milli Takımımız, Arnavutluk'u 2-0 yenerken Hakan Çalhanoğlu güzel bir gole imza attı.

7 Arnavut taraftarlar İstiklal Marşı'nı ıslıkladı A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Arnavutluk'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi Arnavut taraftarlar İstiklal Marşımızı ıslıkladı.

8 A Milli Takımımız ilk maçında Arnavutluk'u yendi A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

9 Galatasaray'ın CAS itirazı kabul edildi Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini KAP'a bildirdi.