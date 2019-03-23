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A Milli Takımımızın grubunda son durum

Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenerek H grubuna iyi bir başlangıç yapan milliler, ilk haftayı 3. sırada tamamladı.

A Milli Takımımızın grubunda son durum
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A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 kazanan milliler, gruba iyi bir başlangıç yapmış oldu.

ÖNCE MOLDOVA SONRA FRANSA

İlk haftayı Fransa ve İzlanda'nın ardından 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, pazartesi günü sahasında Moldova'yı konuk edecek.

İkinci maçını da kazanarak ikide iki yapmak isteyen milliler, daha sonra Fransa deplasmanına çıkacak.

PUAN DURUMU

2. HAFTA MAÇLARI

Türkiye-Moldova
Fransa-İzlanda
Andorra-Arnavutluk

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