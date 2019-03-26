A Milli Takımımızın grubunda son durum

Şenol Güneş yönetiminde yeni bir döneme başlayan A Milli Takımımız, önce Arnavutluk'u 2-0 ardından da Moldova'yı 4-0 yendi. Gruba 2'de 2 ile başlayan Milliler, 6 puana ulaştı.

6 GOL ATTIK 6 PUAN TOPLADIK

Çıktığı 2 maçta rakip filelere 6 gol atan Türkiye, kalesini gole kapattı. Yıllardır grup eleme maçlarına bu kadar iyi başlayamayan A Milli Takım, EURO 2020 yolunda önemli bir adım attı. Ancak direkt rakiplerimiz olan Fransa ve İzlanda ile haziranda oynayacağımız karşılaşmalar, gruptaki yolumuzu şekillendirecek.

FRANSA, İZLANDA'YI FARKLI YENDİ

Moldova'yı 4-1 yenen grubun favorisi Fransa, İzlanda'yı da 4 golle geçti. 2 maçta 8 gol atıp sadece 1 gol yiyen Horozlar, 1 averaj farkla önümüzde yer alıyor.

Dün akşam oynanan grubun diğer maçında ise Arnavutluk deplasmanda Andorra'yı 3-0 yendi.

Eleme grubundaki bir sonraki rakibimiz Fransa olacak. 8 Haziran'da sahamızda Fransa'yı konuk edeceğiz ardından ise 11 Haziran'da İzlanda deplasmanında olacağız.

FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

8 Haziran

İzlanda - Arnavutluk

Moldova-Andorra

Türkiye-Fransa

11 Haziran

İzlanda-Türkiye

Andorra-Fransa

Arnavutluk-Moldova