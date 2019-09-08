A Milli Takımımızın grubunda son durum

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde sahasında Andorra'yı konuk etti.
Rakibi karşısında maç boyunca zorlanan milliler, Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı kafa golüyle sahadan galip ayrılmayı başardı.
Bu galibiyetle beraber puanını 12'ye yükselten ay-yıldızlılar, Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
BU HAFTA OYNANACAK MAÇLAR
İlk defa liderlik hesapları yapmaya başlayan A Milli Takım, salı günü deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.
Moldova-Türkiye
Fransa-Andorra
Arnavutluk-İzlanda