A Milli Takımımızın grubunda son durum

A Milli Takım'ın tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, Andorra karşısında 100. kez milli formayı giydi. Emre, ortaya koyduğu performansla yine klasını gösterdi.

9 aylık cezası sona eren Khabib Nurmagomedov, üçüncü rauntta Dustin Poirier'i 'submission' ile alt ederek hafif sıklette kemerini korudu.

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Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Attığı golle A Milli Takım'a 3 puanı kazandıran isim olan Ozan Tufan, değiştiğini söyledi. Milli futbolcu, "İnşallah her şey daha iyi olacak" dedi.