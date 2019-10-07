A Milli Takımımızın gruptan çıkma ihtimalleri

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma yolunda 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk'la, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Grupta 6 maç sonunda 15 puanı bulunan A Milli Takımımız, aynı puanlı Fransa'nın averajla önünde lider konumda. İddiası devam eden takımlardan İzlanda 12, Arnavutluk ise 9 puanda.

İLK 3 SIRA BİRBİRİYLE KARŞILAŞACAK

Milliler cuma günü Arnavutluk'u yenerse, rakibini saf dışı bırakacak. Günün diğer maçında ise İzlanda sahasında Fransa'yı konuk edecek. Türkiye'nin Arnavutluk'u, Fransa'nın ise İzlanda'yı devirmesi durumunda, 14 Ekim'de Fransızlara karşı bir nevi grup liderliği maçına çıkabiliriz.

15 puanlı Türkiye ve Fransa'dan biri, kalan tüm maçlarınını kazanması durumunda lider olarak Avrupa Şampiyonası'na gidecek.

Türkiye'nin Arnavutluk'u yenip Fransa'ya yenilmesi durumunda iç sahada oynayacağı İzlanda mücadelesi önem kazanacak. Sahamızda İzlanda'ya kaybetmezsek rakibimizi puan tablosunda altımızda tutma ihtimalimiz çok yüksek.

12 puanı bulunan İzlanda'nın gruptan çıkması için hatasız bir performans sergilemesi gerekecek. Hem Fransa hem de Türkiye ile oynayacak olan İzlanda, puan kaybı yaşaması durumunda ilk 2 şansını mucizelere bırakacak.

Grupta ilk 3 sırada yer alan Türkiye, Fransa ve İzlanda birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Grubun kaderini bu 3 maç belirleyecek.

Grubumuzdaki son puan durumu:

Grubumuzdaki kalan maçlar:

11 Ekim Cuma

Türkiye-Arnavutluk

İzlanda-Fransa

14 Ekim Pazartesi

İzlanda-Andorra

Fransa-Türkiye

14 Kasım Perşembe

Türkiye-İzlanda

Fransa-Moldova

17 Kasım Cumartesi

Moldova-İzlanda

Andorra-Türkiye

Arnavutluk-Fransa