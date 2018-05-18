A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

Rumen teknik adam Lucescu, A Milli Takımımızın, İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

GALATASARAY'DAN HERHANGİ BİR OYUNCU YOK

Mircea Lucescu, Tarkan Serbest, Ertuğrul Ersoy, Ömer Bayram, Umut Bulut gibi isimleri kadroya davet etti. Kadroda Fenerbahçe'den 3, Beşiktaş'tan 1 oyuncu bulunurken, Galatasaray'dan herhangi bir oyuncu yer almadı.

İşte A Milli Takımımızın aday kadrosu; KALECİLER: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan DEFANS: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan ORTA SAHA: Mehmet Topal, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman FORVET: Yunus Mallı, Serdar Gürler, Cenk Tosun, Umut Bulut

MAÇ PROGRAMI BELLİ

A Milli Takım, 23 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İran maçına bu tesiste hazırlanacak A Milli Takım, mücadele öncesindeki son çalışmasını 27 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapacak.

İdman öncesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Tunus ile oynayacağı karşılaşma için 30 Mayıs Çarşamba günü saat 14.55'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'nin Cenevre kentine seyahat edecek. A Milliler buradaki antrenmanlarını, UEFA'nın merkez binasının karşısında yer alan ve 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde de Ay-Yıldızlılara kapılarını açan Colovray Stadyumu'nda yapacak.

Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 31 Mayıs Perşembe günkü antrenmandan önce bir basın toplantısı yapacak. Tunus-Türkiye özel maçı Cenevre Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.15'te başlayacak. A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile oynayacağı son hazırlık maçı için 3 Haziran Pazar günü bu ülkeye gidecek.

A Milli Takım, Moskova'daki tek çalışmasını ertesi gün saat 19.00'da yapacak; öncesinde de A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. Arena CSKA'da oynanacak Rusya-Türkiye özel karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak. Milli Takım kafilesi, Rusya maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek