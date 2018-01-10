A Milli Takımımızın rakibi Rusya

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile hazırlık maçı yapacak. 2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile 5 haziran 2018 salı günü Rusya'da yapılacak karşılaşmanın yeri ve saati daha sonra açıklanacak.

RUSYA İLE 19. KARŞILAŞMA OLACAK

Türkiye ile Rusya, Sovyetler Birliği dönemi dahil a milli takımlar düzeyinde toplamda 18 kez karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar bu maçlardan 3 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı.

Bir maç ise berabere bitti. İki takım, son kez 31 ağustos 2016 tarihinde özel maçta antalya'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı. Milli takımımız, 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ve 28 Mayıs'ta da İran ile Türkiye'de hazırlık maçları yapacak.