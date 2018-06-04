A Milli Takımımızın rakibi Rusya

Milli takımda, Tunus mücadelesinde kırmızı kart gören Cenk Tosun, Rusya karşısında forma giyemeyecek. 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, A Grubu'nda Uruguay, Suudi Arabistan ve Mısır ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, ilk hazırlık maçında İran'ı 2-1 mağlup ederken, ikinci hazırlık maçında Tunus ile 2-2 berabere kalmıştı. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rusya Futbol Federasyonu'ndan Alexey Eskov olacak.
ADAY KADRO
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Umut Bulut (Kayserispor)