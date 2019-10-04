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A Milli Takım'ın aday kadrosu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımımızın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Galatasaray'dan sadece Ömer Bayram çağrıldı.

| Haber Merkezi
A Milli Takım'ın aday kadrosu
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Ay-Yıldızlılar'ın EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Milli takımımızın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

KALECİLER: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

DEFANS: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram

ORTA SAHA: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, İrcan Can Kahveci

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman

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