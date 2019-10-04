A Milli Takım'ın aday kadrosu

Ay-Yıldızlılar'ın EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Milli takımımızın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
KALECİLER: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
DEFANS: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram
ORTA SAHA: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, İrcan Can Kahveci
FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman