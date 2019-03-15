1 A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, aday kadroyu açıkladı.

2 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

3 Spor camiası terörü lanetledi Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırılarına spor camiası da sessiz kalmadı. 4 büyükler başta olmak üzere hemen her kesim törürü lanetleyen mesajlar yayınladı.

4 Ersun Yanal: Nisanda şampiyon olan F.Bahçe'yi izleteceğiz Ersun Yanal özlenen Fenerbahçe'yi yakında herkese göstereceklerini ifade ederken, "100 gol atarak şampiyon olan Fenerbahçe'yi yeniden izleteceğiz" dedi.

5 Serdar Bilgili, Fikret Orman'a rakip olacak Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili'nin mayıs ayında yapılacak seçimde Fikret Orman'a rakip olacağı ifade edildi.

6 Tolga Zengin: Karius'un yediği golleri yemem Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin, "Karius'un yediği golleri ben yesem kıyamet kopardı" dedi.

7 Avrupa liglerinde uygulanan yabancı kuralları Türkiye'deki kaliteli yerli oyuncu azlığı, yabancı oyuncuların fazla olmasına bağlanıyor ancak Avrupa'nın önde gelen liglerine bakıldığında sorunun kuralla alakası olmadığını görüyoruz.

8 Fenerbahçe: Ersun Yanal takımın başında kalacak Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla, Ersun Yanal'ın sezon sonunda gönderileceği iddialarını yalanladı.

9 14 yabancı kuralı Türk oyunculara yaradı Türkiye Futbol Federasyonu, Türk oyuncuların gelişimi açısından yabancı kuralında değişikliğe gitmek istiyor ancak rakamlar mevcut kuralla oyuncuların daha başarılı olduğunu gösteriyor.