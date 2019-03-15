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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, aday kadroyu açıkladı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
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2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk maçlarımıza çıkıyoruz...

Milliler, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek.

BURAK VE EMRE KADRODA

A Milli Takımımızın yeni yeknik direktörü Şenol Güneş, aday kadroyu açıkladı. Güneş, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nu çağırırken, kafilede Arda Turan'a yer vermedi.

KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat

DEFANS: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir

ORTA SAHA: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Yunus Mallı, Güven Yalçın

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