A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk maçlarımıza çıkıyoruz...
Milliler, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek.
BURAK VE EMRE KADRODA
A Milli Takımımızın yeni yeknik direktörü Şenol Güneş, aday kadroyu açıkladı. Güneş, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nu çağırırken, kafilede Arda Turan'a yer vermedi.
KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat
DEFANS: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir
ORTA SAHA: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Yunus Mallı, Güven Yalçın