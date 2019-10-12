A Milli Takımın asker selamı UEFA'yı rahatsız etti

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı operasyonuna sporcularımızdan da destek sürerken, bu desteğe karşı manidar tepkiler de devam ediyor.

UEFA: "PROVOKASYON TAŞIYABİLİR"

İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuşan UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, bu sevincin "provokasyon" taşıyıp taşımadığını inceleyeceğini söyledi.

Philip Townsend, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." ifadelerini kullandı.





CENGİZ ÜNDER VE MERİH DEMİRAL'A BASKI

İtalya'da gün içinde de İtalyan Senatör Roberto Calderoli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Roma ve Juventus'tan gönderilmesini gerektiğini söyleyen küstah bir açıklama yapmıştı.