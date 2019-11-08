A Milliler, Hollanda'dan fark yedi

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son Dünya Kupası finalisti Hollanda'yı konuk etti.
İzmir Bornova Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Sırp hakem Jelena Cvetkovic yönetti.
Karşılaşmayı Hollanda 8-0'lık skorla kazandı. Hollanda'nın gollerini 26.dakikada Shanice van de Sanden, 31 (P) ve 90+1.dakikalarda Sherida Spitse, 45+1 ve 62.dakikalarda Vivianne Miedema, 56, 68 ve 73.dakikalarda Danielle van de Donk kaydetti.
Böylelikle milliler bulunduğu grupta oynadığı 5. maçında 4 mağlubiyetini almış oldu.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı
Hakemler: Jelena Cvetkovic, Danijela Stojanovic, Ivana Jovanovic, Marina Visnjic
Türkiye: Fatma Şahin, Didem Karagenç (Dk.71 Dilan Ağgül), Medine Erkan, Fatma Kara (Dk.78 Sevgi Çınar), Arzu Karabulut, Kader Hançar, Melike Pekel, Büşra Barut (Dk.54 Berna Yeniçeri), Selen Altunkulak, Ebru Topçu, İpek Kaya
Hollanda: Sari van Veenendaal, Desiree van Lunteren, Aniek Nouwen, Merel van Dongen, Shanice van de Sanden, Sherida Spitse, Vivianne Miedema (Dk.72 Katja Snoeijs), Danielle van de Donk (Dk.78 Renate Jansen), Jackie Groenen (Dk.63 Victoria Pelova), Jill Roord, Dominique Bloodworth