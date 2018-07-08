Aatıf: Basına göre hoca beni istemiyormuş

Sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor’a karşı gol atan Faslı yıldız Aatıf Chahechouhe, adım adım güçlerini daha da yukarı taşıyacaklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM

Basında kendisiyle ilgili çıkan haberlerle ilgili de açıklamalar yapan Aatıf, “Basında çok haberler çıkıyor. Kulüp beni istemiyormuş, yeni hocamız beni istemiyormuş gibi birçok haber çıkıyor. İnsanlar hiçbir şey bilmeden birçok yorumlar yapıyorlar. Fenerbahçe’de 1 yıllık sözleşmem var. Fenerbahçe’nin bir parçasıyım ve bununla gurur duyuyorum. Türkiye’nin en büyük kulübündeyim. Türkiye’nin en büyük kulübündeyseniz, kalmak istersiniz. Ben de kalmak istiyorum. Bu son derece normal. Bunun kararını sadece ben vermiyorum. Beni istemezlerse konuşur ve bir çözüm buluruz. İnsanlar bu yorumları yapmaktan keyif alıyorlar.

Aatıf, "Futbol böyle bir oyun değil. Futbolda kendi istediğiniz gibi kararlar veremiyorsunuz. Ben her zaman kendimi ispatladım. Nasıl bir oyuncu olduğumu her zaman gösterdim. Antrenmanların ilk gününden beri büyük keyif alıyorum. Kendimi de gayet rahat hissediyorum. Kendimi güveniyorum. Fenerbahçe’ye katkı yapabileceğimi bir kez daha ispatlayacağıma inanıyorum” dedi.